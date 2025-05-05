Necip Naşit Özcan'ın cenaze günü belli oldu

Selim Naşit Özcan'ın oğlu, Adile Naşit'in ise yeğeni olan ünlü oyuncu Necip Naşit Özcan, 27 Şubat'ta beyin kanaması geçirmişti. Özcan, tedavi gördüğü hastanede dün 68 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit; "Tiyatro ve ekranların kıymetli ismi, yönetmen, seslendirme sanatçısı, tiyatro oyuncusu Naşit Özcan’ı kaybetmenin üzüntüsünü içindeyim. Ah Adile Abla, bizim için bu bir ayrılık, sizin için ise bir kavuşma biliyorum… Kendisine Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.