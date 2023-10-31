Neden bazı ağaçlar beyaza boyanır? Bu aslında ağacı korumak için alınan bir önlem
Bazı ormanlık alanlarda ağaç gövdelerinin bir kısmının veya tamamının beyaza boyandığını görmüşsünüzdür. Bu, ağacın güneşten daha az etkilenmesini sağlayan basit bir koruma yöntemidir.
Bazı bölgelerde ağaçların bir bölümünün beyaza boyandığını görmüşsünüzdür. Bunun çok mantıklı bir sebebi var. Ağaçların fazla güneş ışığına maruz kalmasını ve kabuklarının yanmasının engellemek için gövdeleri beyaza boyanır.
Beyazın yansıtıcı özelliği sayesinde ağaç aşırı ısınmadan korunur ve kabuğu çatlamaz. Bu bir ağaç için önemli bir konudur çünkü kabuğun çatlaması ağacın istenmeyen böcekler tarafından işgal edilmesine ve çeşitli hastalıklara yol açabilir.
Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'nde Ormancılık Ve Araştırma Uzmanı Christopher Evans, "Bu tür boyama genellikle ince kabuklu konut ağaçları veya meyve bahçeleri üzerinde yapılıyor" diyor. "Gövdeleri beyaza boyamanın, kabuğun gündüz ısınmasını hafiflettiği ve güneş yanığından kaynaklanan yaralanma olasılığını azalttığı söyleniyor."
Bu sadece genç ağaçlar daha güçleninceye ve değişen sıcaklıklara daha az duyarlı hale gelinceye kadar gereklidir. Ancak bazı uzmanlar bu uygulamanın ne kadar doğru olduğunu tartışıyor. Beyaz boyanın ağacı koruduğu doğru olsa da bilinçsizce yapılan bir boya seçimi ağaca ciddi zarar verebilir.
Kaynak: Mystic Alraven