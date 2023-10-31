Neden bazı ağaçlar beyaza boyanır? Bu aslında ağacı korumak için alınan bir önlem

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Bu sadece genç ağaçlar daha güçleninceye ve değişen sıcaklıklara daha az duyarlı hale gelinceye kadar gereklidir. Ancak bazı uzmanlar bu uygulamanın ne kadar doğru olduğunu tartışıyor. Beyaz boyanın ağacı koruduğu doğru olsa da bilinçsizce yapılan bir boya seçimi ağaca ciddi zarar verebilir.

Kaynak: Mystic Alraven