Haberler Yaşam Neden mankenler defile sırasında asla gülümsemez ve ciddi durur?

Neden mankenler defile sırasında asla gülümsemez ve ciddi durur? Mankenler, defile sırasında kasıtlı olarak gülümsemez. Bunun birçok sebebi olsa da ana nokta; mankenlerin değil, kıyafetlerin öne çıkarılmasını içerir. Habertürk Giriş: 29.11.2023 - 11:23 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:23 facebook

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Mankenler, muhteşem fizikleri ve podyum yürüyüşleriyle herkesi kendine hayran bırakan moda figürleridir. Tarzlar ve konseptler değişse de tüm mankenlerin ortak bir tavrı var; podyumda asla gülümsememek. Bu bir kural mı ve eğer kuralsa neye hizmet ediyor? Bunun birkaç sebebi var.

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Defileler, mankenler için saatler boyunca hazırlanmak ve yüksek bir tempo demek. Bu tempo arasında podyumda, samimi bir şekilde gülümsemek oldukça zorlayıcı olabilir. Özellikle vuran bir ayakkabı giydiğinizde veya düşmemek için konsantre olmanız gerektiği zamanlarda, içten bir gülümseme neredeyse imkânsızdır.