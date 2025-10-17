Habertürk
        Nefesler tutuldu! Arkadaşını kılıçla rehin aldı!

        Çorum'da, 40 yaşındaki B.Ö., evine çağırdığı arkadaşı 32 yaşındaki S.K.'yi, husumetli olduğu S.K.'nin gelmemesi halinde öldüreceğini söyleyerek kılıçla rehin aldı. Olayın polise bildirilmesinin ardından eve operasyon düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 17.10.2025 - 09:39
        Nefesler tutuldu! Arkadaşını kılıçla rehin aldı!
        Çorum'da alınan bilgiye göre B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı. B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.

        ŞÜPHELİ İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILDI

        AA'daki habere göre S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

        BİBER GAZI KULLANIP YAKALANDI

        İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

        #çorum
        #Son dakika haberler
