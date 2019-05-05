İstanbul Sancaktepe'deki Eyüpsultan Mahallesi'nde bu sabah bir rehine krizi yaşandı. İddiaya göre A.U isimli bir kişi, bilinmeyen bir nedenden ötürü tartıştığı kardeşinin berber dükkanındaki çalışanı bıçakla rehin aldı.

YARIM SAAT SONRA BIRAKTI

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Akrep diye tabir edilen zırhlı polis aracı da çevrede güvenlik için bekledi. Yaklaşım yarım saatlik çabanın ardından şüpheli, rehin aldığı kişiyi serbest bırakarak teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.