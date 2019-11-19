Nejat Uygur Bilecik'te anıldı

Nejat Uygur, vefatının 6'ncı yıl dönümünde Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri kapsamında anıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen 'Yeşilçam Sahnede' adlı gösteride Nejat Uygur'un oğulları Süheyl Uygur ve Behzat Uygur, seyircilere keyifli anlar yaşattı. Behzat Uygur, Bilecik'te çok güzel bir geleneğin devam ettiğini belirterek, "Babamız 'Beni hep gülümseyerek anın' derdi. Bu gece de onun istediği doğrultuda gerçekleşti. Bilecik artık tiyatro kentidir, buraya tekrar buraya geleceğiz" dedi.