Neşe Özkan kimdir? Fenomen Neşe Özkan kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?
Gelin Evi programından tanınan Neşe Özkan hayatı ile günün aratılan ismi oldu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Neşe Özkan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Neşe Özkan, bugün Bursa'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Peki Neşe Özkan kimdir, kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?
Genç sosyal medya fenomeni ve bir zamanlar katıldığı Gelin Evi programıyla ünlenen Neşe Özkan hayatını kaybetti. Instagram fenomeni Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.
NEŞE ÖZKAN HAYATINI KAYBETTİ
28 yaşındaki Instagram fenomeni Neşe Özkan hayatını kaybetti.
İki çocuk annesi olan Neşe Özkan'ın karın germe ameliyat ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu iddia edildi.
Neşe Özkan, bugün Bursa'da ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
NEŞE ÖZKAN KİMDİR?
1996 yılında dünyaya gelen Neşe Özkan aslen Trabzonludur. 26 yaşında olan anestezi teknikerliği ön lisans mezunu Neşe Özkan, 2 çocuk annesi ve evlidir. Özkan yemek yapma tutkusu kadar spora olan merakı ile de adından söz ettiriyordu.