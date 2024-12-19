Neşe Özkan kimdir? Fenomen Neşe Özkan kaç yaşında, neden ve nasıl öldü?

NEŞE ÖZKAN KİMDİR?

1996 yılında dünyaya gelen Neşe Özkan aslen Trabzonludur. 26 yaşında olan anestezi teknikerliği ön lisans mezunu Neşe Özkan, 2 çocuk annesi ve evlidir. Özkan yemek yapma tutkusu kadar spora olan merakı ile de adından söz ettiriyordu.