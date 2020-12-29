Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp yönettiği hem de barşolünü üstlendiği 2009 yapımı Neşeli Hayat filmi ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...
NEŞELİ HAYAT FİLMİ KONUSU NEDİR?
Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatmaktadır. Neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramını anlatıyor.
Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir!
NEŞELİ HAYAT FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Sinan Bengier, Rıza Akın
Tür: Komedi, Drama
YapımYılı: 2009
VizyonTarihi: 27 Kasım 2009 Cuma
Senaryo: Yılmaz Erdoğan
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