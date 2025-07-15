Nesli tehlike altındaki ‘Dumanlı Apollo’ Uludağ’da görüntülendi

Büyük, şeffaf ve siyah benekli kanatlarıyla diğer kelebeklerden ayrılan Dumanlı Apollo kelebeği Uludağ’da görüntülendi.

Hem ovalarda hem de dağlarda bol miktarda çiçekli bitki bulunan çayırlar ve ormanlarda yaşayan mayıs-ağustos aylarında uçan Dumanlı Apollo, tüm Avrupa'da, Türkiye, İran ve Afganistan ile Batı Sibirya ve Orta Doğu'da bulunuyor.

Palearktik bölgede bulunan kırlangıç kelebekleri ailesinin bir kelebek türü olan Dumanlı Apollo, beyaz büyük kanatları üzerindeki siyah desenleriyle dikkat çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Beyaz kanatları üzerindeki zarif siyah desenleriyle doğanın en sade ama en etkileyici kelebeklerinden biri: Bilimsel adıyla (Parnassius mnemosyne), bu tür özellikle serin ve nemli dağ ormanlarında yaşamayı tercih eder. Uludağ’ın zengin florası ve serin çayırları, bu narin kelebeğin Türkiye’deki önemli yaşam alanlarından biridir” notuyla paylaşıldı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE POPÜLASYONU AZALDI

Kelebeğin neslinin tehlike altında olduğuna da dikkat çekilen paylaşımda, “Habitat kaybı ve iklim değişikliği nedeniyle popülasyonlarında azalma gözlemlenmektedir. Bu yüzden Mnemosyne kelebeği, korunması gereken türler arasında yer alır. Bu özel anı kayda alarak hem doğanın güzelliğine hem de korunması gereken canlılara dikkat çekiyoruz. Doğa sessizce konuşur; dinleyenler ise kelebeklerin kanat çırpışında bile bir mesaj bulabilir” ifadelerine yer verildi.