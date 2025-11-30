Neslihan Atagül'den çekirdek aile pozu
Oğulları Aziz'i mart ayında kucaklarına alan Neslihan Atagül - Kadir Doğulu çiftinden mutlu aile pozu geldi
Giriş: 30.11.2025 - 22:12 Güncelleme: 30.11.2025 - 22:12
2016'da evlenen oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, geçtiğimiz mart ayında Aziz adını verdikleri bebeklerine kavuşmuştu.
İlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan oğulları ile çekirdek aile pozu geldi.
Eşi ve oğlu ile çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Neslihan Atagül; "Tarife sığmaz..." ifadelerini kullandı.
