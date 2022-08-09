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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım

Geçtiğimiz hafta eşi Kadir Doğulu için, "Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye!" açıklamasını yapan Neslihan Atagül, gazetecilerin, "çocuk" sorularına yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Bu işler nasip, kısmet işi... Onun için her şeyi akışına bıraktım" dedi

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  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Neslihan Atagül, önceki gün Etiler'deki kuaförüne girerken görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu görülen oyuncu, basın mensuplarıyla sohbet etti.

    Eşi Kadir Doğulu ile kamera karşısına geçmek için gün sayan Atagül, "Çekimler çok yakın zamanda başlayacak. Ben şimdi konuyla alakalı bir şey söylemeyeyim." dedi.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "HER ŞEYİ AKIŞINA BIRAKTIM"

    Çocukları her fırsatta çok sevdiğini dile getiren Neslihan Atagül'e, "Çocuk özlemi çekiyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

    Ünlü oyuncu, konuyla alakalı soruları, "Bu işler nasip, kısmet işi... İşimiz, gücümüz var, onlar başlıyor. 'İstiyorum' derim, 'İstemiyorum' derim. Hiç böyle bir şeyleri şekillendirmeyi tercih etmiyorum açıkçası. Onun için her şeyi akışına bıraktım. Ben de yaşıyorum bu hayatı." şeklinde cevapladı.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "YETKİNLİK KAZANIYORUZ"

    Yapımcılığa da adım atan Atagül'e oyunculuk ile yapımcılık arasındaki farklar da soruldu. Neslihan Atagül, "İnsanın bu anlamda kendisini geliştirmesi çok heyecan verici tabii ki. Bambaşka perspektiften bakmaya başladık aynı zamanda. Zaten tahmin edilesi şeylerdi fakat bu anlamda kendimizi geliştiriyoruz ve yetkinlik kazanıyoruz. İnsanın kendisini geliştirmesi acayip keşiflere sebep oluyor. Eğlenceli de bence..." ifadelerini kullandı.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ŞEYLER VAR"

    Neslihan Atagül, gazetecilerin, "Yapmak istediğiniz bir film var mı? Çocukluktan bu yana hayalleriniz nelerdir?" sorularına, "Yapmak istediğimiz şeyler var tabi. Onlar umarız tez zamanda gerçekleşir. Film konusuna gelince; bu daha çok senaryoyla ve kurulan ekiple doğru orantılı bir şey. Birinin hayatı öyle bir yazılır ki muazzam olur. Birinin hayatı öyle bir yazılır ki çokta beni heyecanlandırmaz. Onun için tamamen senaryo ile alakalı bir şey." açıklamasını yaptı.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "AFİFE JALE'Yİ OYNAMAK BENİ HEYECANLANDIRIR"

    Ünlü oyuncu, geçmişten bugüne hayranlık duyduğu ve canlandırmak istediği ismi de dile getirdi. Atagül, "Afife Jale, muazzam bir karakter. Hepimizin önünü açan bir karakter. Onun hayatını oynamak beni heyecanlandırır." dedi.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "UZUN İŞ!"

    Atagül, son olarak, "Pandemi döneminde evde geçirdiğiniz zamanda keşfettiğiniz özellikleriniz oldu mu ve yönetmenliğe yakın mısınız?" sorularına ise şu yanıtı verdi:

    Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Amatör olarak fotoğraf çekiyorum. İlgim de var, bir gün olabilir. Kendimi o anlamda geliştirmem lazım. Yönetmenlik öyle 'dan' diye yapabileceğin bir şey olmaz diye düşünüyorum çünkü çok geniş perspektiften bakmak gerekiyor ve her şeyi yönetebiliyor olman gerekiyor. Uzun iş o..." ifadelerini kullandı.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "ONUN HAYATIMDA OLUŞU MUAZZAM BİR HEDİYE!"

    Haziran ayında 8'nci evlilik yıldönümlerini kutladıkları hatırlatılan Neslihan Atagül'e, "Kadir Bey'den özel bir sürpriz geldi mi?" sorusu da yöneltilmişti.

    Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." açıklamasını yapmıştı.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "AYRILIK" DEDİKODULARI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

    Ayrıca 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu olmak için çok çabaladığını söyleyen Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım." demişti.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

    "BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

    Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

    Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.
  • Neslihan Atagül'den 'çocuk' sorularına yanıt: Her şeyi akışına bıraktım - Magazin haberleri

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