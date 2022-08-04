Neslihan Atagül: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye!

"ONUN HAYATIMDA OLUŞU MUAZZAM BİR HEDİYE!"

Haziran ayında 8'nci evlilik yıldönümlerini kutladıkları hatırlatılan Neslihan Atagül'e, "Kadir Bey'den özel bir sürpriz geldi mi?" sorusu yöneltildi.

Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." açıklamasını yaptı.