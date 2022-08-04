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Neslihan Atagül: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye!

Önceki gün objektiflere yansıyan Neslihan Atagül'e, haziran ayında eşi Kadir Doğulu ile 8'nci evlilik yıldönümlerini kutladıkları hatırlatıldı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı, "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." dedi

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  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Eşi Kadir Doğulu'yla kamera karşısına geçmek için gün sayan Neslihan Atagül, önceki gün yapımcı Erol Avcı ile Etiler'deki bir mekanda toplantı yaptı. Yaklaşık bir saat süren toplantı sonrası mekandan ayrılan oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Heyecanlı olduğunu söyleyen Atagül, "Yakında başlayacağız gibi görünüyor, her şey yolunda." dedi.

    Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık deneyimine de başlayan Neslihan Atagül, "Gayet güzel gidiyor." şeklinde konuştu.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "ÇOK KONFORLU OLACAK"

    Muhabirlerin, "Eşinizle kamera karşısına geçmek sizi zorlayacak mı?" sorusuna yanıt veren Atagül, "Hayır, bilakis çok konforlu olacağını düşünüyorum. Sonuçta eşimle oynayacağım." ifadelerini kullandı.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "ONUN HAYATIMDA OLUŞU MUAZZAM BİR HEDİYE!"

    Haziran ayında 8'nci evlilik yıldönümlerini kutladıkları hatırlatılan Neslihan Atagül'e, "Kadir Bey'den özel bir sürpriz geldi mi?" sorusu yöneltildi.

    Konuyla alakalı konuşan ünlü isim, "Kadir umarım hayatımda her zaman olur. Onun hayatımda varoluşu zaten benim için muazzam bir hediye..." açıklamasını yaptı.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "AYRILIK" DEDİKODULARI

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda da ünlü çift hakkında "ayrılık" iddiaları ortaya atılmıştı. Kadir Doğulu, sık sık eşi Neslihan Atagül ile boşanacaklarına dair haberler çıkmasıyla ilgili, "Ya, haydi oradan!" diyerek, söylentileri yalanlamıştı.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "İHANET ETTİM! SABAH KALKTIĞIM ZAMAN YÜZÜNE BAKMADIM"

    Doğulu, gazetecilerin "Eşiniz Neslihan Hanım'a ihanet ettiğiniz ve ayrılacağınız yönündeki haberler için neler söyleyeceksiniz?" sorusuna da yanıt vermişti.

    Ünlü oyuncu, "Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım, ihanet ettim!" diyerek, herkesi şaşırtmıştı.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "BUNLAR BİR İDDİA!"

    Kadir Doğulu, daha sonra sözlerine, "Bunlar bir iddia. Siz sorduğunuz için cevap vermeli miyim?" şeklinde devam etmişti.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "DAR GELİRLİ BİR AİLEDE BÜYÜDÜM"

    Ayrıca 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Neslihan Atagül, bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyuncu olmak için çok çabaladığını söyleyen Atagül, "Dar gelirli bir ailede büyüdüm. 13 yaşında bilinmeyen numaraları arayıp bir ajans numarası aldım." demişti.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

    "BİR SÜRÜ ZORLUK ATLATTIM"

    Oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

    Aradım, 'Ajansınıza kaydolmak istiyorum.' dedim. Annemle gittik, beni kabul ettiler ama 6 ay ses çıkmadı. Sonra bir audition (seçmeler) için aradılar. Pazardan yeni kıyafetler aldım. Meğer deneme çekimiymiş ama heyecanımı kaybetmedim. Yaşadığın yerde kimsenin sana inanmaması üzücü ama kendi içimde inandığıma tutundum. Velhasıl kelam bir sürü zorluk atlattım.
  • Neslihan Atagül'den Kadir Doğulu'ya: Onun hayatımda oluşu muazzam bir hediye! - Magazin haberleri

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