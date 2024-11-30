Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Neslihan Atagül: İki ayımız kaldı - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül: İki ayımız kaldı

        İlk kez annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül, hamilelik süreciyle ilgili konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Erkek bebeğine 7 aylık hamile olan Neslihan Atagül, geçtiğimiz gün Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşan 'Mukadderat' filminin davetinde görüntülendi.

        Hamileliğiyle ilgili sorulara yanıt veren Atagül, “Her şey yolunda, sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Heyecanlıyız, iki ayımız kaldı" dedi.

        2

        Atagül, bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruya ise, "Tahmin etmiştim aslında. Kadir de ben de çok tahmin ediyorduk, gönlümüze öyle doğmuştu. O yüzden bizim için çok şaşırtıcı bir şey olmadı, zaten hissettiğimiz oldu" şeklinde yanıt verdi.

        3

        Eşi Kadir Doğulu’nun bu süreçteki desteğiyle ilgili konuşan oyuncu, “Hayatımı muazzam kolaylaştırıyor. Her zaman destek gösteriyordu ama benim hamileliği bu kadar rahat geçirmemin sebebi Kadir ve ailem. Bir an bile yalnız bırakmıyorlar. Kadir’i yoracak bir aşerme durumum olmadı" diye belirtti.

        4

        Atagül, bebeklerinin ismiyle ilgili sorulara ise, "Fikirler var ancak daha düşünce aşamasındayız. Kimseyle paylaşmıyoruz" diyerek yanıt verdi.

        #Neslihan Atagül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Şadırvanlar dondu! Termometre -20'yi gördü! Buzdan şehir!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        26 kişi ölmüştü! Hakkında 44 arama kararı vardı!
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Çinli girişimci 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Dövdü! Serbest kaldı! Kapısına dayandı! "Öldüreceğim seni!"
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bitkisel mi, hayvansal mı: Hangisi daha faydalı?
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        "Yağcılarda inecek var" nereden geliyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!