Neslihan Atagül: İki ayımız kaldı
İlk kez annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül, hamilelik süreciyle ilgili konuştu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Erkek bebeğine 7 aylık hamile olan Neslihan Atagül, geçtiğimiz gün Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluşan 'Mukadderat' filminin davetinde görüntülendi.
Hamileliğiyle ilgili sorulara yanıt veren Atagül, “Her şey yolunda, sıkıntısız bir hamilelik geçiriyorum. Allah isteyen ve kendine inanan herkese nasip etsin. Heyecanlıyız, iki ayımız kaldı" dedi.
Atagül, bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruya ise, "Tahmin etmiştim aslında. Kadir de ben de çok tahmin ediyorduk, gönlümüze öyle doğmuştu. O yüzden bizim için çok şaşırtıcı bir şey olmadı, zaten hissettiğimiz oldu" şeklinde yanıt verdi.
Eşi Kadir Doğulu’nun bu süreçteki desteğiyle ilgili konuşan oyuncu, “Hayatımı muazzam kolaylaştırıyor. Her zaman destek gösteriyordu ama benim hamileliği bu kadar rahat geçirmemin sebebi Kadir ve ailem. Bir an bile yalnız bırakmıyorlar. Kadir’i yoracak bir aşerme durumum olmadı" diye belirtti.