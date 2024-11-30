Neslihan Atagül: İki ayımız kaldı

Atagül, bebeğinin cinsiyetiyle ilgili soruya ise, "Tahmin etmiştim aslında. Kadir de ben de çok tahmin ediyorduk, gönlümüze öyle doğmuştu. O yüzden bizim için çok şaşırtıcı bir şey olmadı, zaten hissettiğimiz oldu" şeklinde yanıt verdi.