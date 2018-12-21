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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Neslihan Atagül, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Hazırlık aşamasında olan bir lokmacının içinde objektiflere takılan Neslihan Atagül'ün mekanın her şeyi ile yakından ilgilenmesi ve çalışanlara talimatlar vermesi dikkatlerden kaçmadı.