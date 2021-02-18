Sağlığı merak ediliyordu! İşte Atagül'ün hastalığı... 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Geçirgen Bağırsak Sendromu sebebiyle zor günler geçiren oyuncu Neslihan Atagül'ün iyileşme süreci devam ediyor. Hastalığı olan Geçirgen Bağırsak Sendromu nedeniyle rol aldığı diziye de veda eden Atagül'ün sağlık durumu ise merak konusu oldu. Peki, Atagül'ün sağlığını tehdit eden Geçirgen Bağırsak Sendromu nedir? nasıl bir hastalık? belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı? İşte Geçirgen Bağırsak Sendromu hakkında merak edilen o sorular ve yanıtları...

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Geçirgen bağırsak sendromu halk arasında sızdıran bağırsak sendromu olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu hastalık yaşam kalitesini ciddi anlamda etkiliyor. Bağırsak dışı belirtilerle de kendisini gösterebilen geçirgen bağırsak sendromunun tedavisi büyük bir önem taşıyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dündar Güngör, “Normalde bağırsaklar tek kat hücreden oluşan ve bağırsaklarda sindirilmiş gıdaların vücuda girmesini sağlayan bir süzgeç gibidir. Bu süzgeç bağırsaktaki toksinlerin, parazitlerin ve zararlı maddelerin vücuda girmesini engeller. Bu görevi yaparken hücrelerin arasındaki deliklerden yararlanır. Bu delikler çok küçüktür ve sadece sindirilmiş gıdaların geçmesine izin verir. Diğer zararlı maddeleri örneğin bakteri, mantar, toksin gibi parçaları geçirmez. Çeşitli sebeplerle bu tek katlı hücre tabakasının bütünlüğü bozulursa aradaki deliklerin büyüklükleri artar ve diğer zararlı maddelerin vücuda girmesine ve vücutta çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olur. Bu maddeler bağışıklık sistemini uyarır bu da inflamasyon ve kronik hastalıkların oluşmasını tetikler" açıklamasında bulundu.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ

Uzmanlara göre, geçirgen bağırsak sendromu pek çok farklı belirtiyle karşımıza çıkabiliyor. Kişide besin alerjileri, bağışıklık sistemi hastalıkları, cilt problemleri, nörolojik sorunlar, vitamin eksiklikleri, tedavi edilemeyen depresyon, sürekli olan baş ağrısı, fibromiyalji, kabızlık, ishal, irritabl bağırsak sendromu, kronik yorgunluk gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMUNUN NEDENLERİ

Dr. Dündar Güngör, geçirgen bağırsak sendromunun nedenlerine ilişkin de bilgi verdi. Dr. Güngör, "Diyetlerde az lifli besinlerle beslenme, aşırı alkol tüketimi, aşırı yağlı beslenme, yoğun antibiyotik kullanımı, tarım ilaçlarıyla temas etmiş gıdalar ile beslenme, kişinin alerjisi olduğu besinlerle beslenmesi (laktoz, gluten, bazen domates, biber ve patlıcan olabilir),mide ilaçları, yoğun ağrı kesici kullanımı, enfeksiyonlar, parazitler, stres (vücuttaki kortizol seviyesini artırır, bu durumda bağışıklık sistemini baskılar),magnezyum, çinko, A vitamini ve D3 vitamini eksiklikleri ile aşırı C vitamini ve demir alımı da bağırsak geçirgenliğini artırır” diye konuştu.

BAŞKA HASTALIKLARA DA NEDEN OLABİLİR

Geçirgen bağırsak sendromunun çeşitli rahatsızlıklara zemin hazırlayacağını vurgulayan Dr. Güngör, “Kronik kabızlık, birçok besine karşı alerji gelişmesi, karaciğer yağlanması, insülin direnci oluşması, otoimmüm hastalıkları (Haşimato tiroiditi, sedef hastalığı),obezite ya da aşırı zayıflık, psikiyatrik hastalıklar, depresyon, anksiyete ve kronik yorgunluk gibi hastalıklara neden olabilir" şeklinde konuştu.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU TEDAVİSİ

Geçirgen bağırsak sendromunun tedavi yöntemlerine değinen Dr. Güngör, "Lif yönünden zengin gıdalarla beslenme, az yağlı, glutensiz, domatessiz, bibersiz, çileksiz, üzümsüz beslenme, stresten uzak durmak, egzersiz yapmak, ozon tedavisi, mide ilacı, antibiyotik, ağrı kesicileri az kullanmak, vitamin D3, B12 vitamini, A vitamini, çinko, magnezyum almak, prebiyotik ve probiyotik takviyesi yararlı olabilir. Zerdeçal, zencefil, meyan kökü, papatya alımı da faydası açısından değerlidir. Az karbonhidratlı, az proteinli beslenerek bağırsakları dinlendirmek çok önemlidir. Geçirgen Bağırsak Sendromu bulunan hastaların tüm bu saydığım tedavi önerilerine mutlaka bir Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanına muayene olduktan sonra uyulmasını öneririm” diye konuştu.