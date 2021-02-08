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Sefirin Kızı Neslihan Atagül neden ayrıldı? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

Sefirin Kızı dizisini izleyenler başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün diziden ayrılması üzerine "Sefirin Kızı Neslihan Atagül neden ayrıldı? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?" sorularının cevaplarını araştırıyor

Sefirin Kızı Neslihan Atagül neden ayrıldı? Neslihan Atagül'ün hastalığı ne?

Genç oyuncu Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün geldi. Diziseverler merak ediyor. Neslihan Atagül hastalığı nedir? Neslihan Atagül kimdir? İşte Neslihan Atagül hakkında merak edilen detaylar...

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN HASTALIĞI NEDİR?

Neslihan Atagül, geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmıştır.

GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR?

Bağırsaklarımız sindirim sistemimizin en önemli parçasıdır. Çünkü besinler bağırsaklarımızda parçalanmaya, sindirilmeye devam eder ve yine burada emilirler. Bağırsaklarımızdaki bu emilim işleminin de tıpkı diğer sistemlerdeki gibi bir işleyişi vardır. Bağırsak hücreleri sıkı bağlantılar ile bitişik bir şekilde dizilmiştir ve bu haliyle bir filtreyi andırmaktadır. Bu filtre sayesinde bağırsaklarımızdan kanımıza yalnızca sindirilmiş besinler, sıvılar, vitamin ve mineraller gibi zararsız maddeler geçebilirler. Eğer bağırsak hücreleri arasındaki bu sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar ve toksinler gibi istenmeyen maddeler de karışabilirler. İşte “geçirgen bağırsak sendromu” olarak adlandırılan bu problem, bağırsak duvarının geçirgenliği ile ilgilidir.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992'de doğdu. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde okumaktadır.

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006'da Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım atmıştır. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

18 Kasım 2011 tarihinde Atv’de yayına başlayın, Mahsun Kırmızıgül’ün senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı ilk dizi çalışması olan "Hayat Devam Ediyor" adı dizide Neslihan Atagül, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi ustalarla oynamıştır.

2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Atagül'ün oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu da oynamıştır.

2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında yine aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

25 Kasım 2015 tarihinde, 3 yıla yakındır beraber olduğu Kadir Doğulu ile nişanlanmış daha sonra da evlenmiştir.

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