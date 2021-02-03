"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Sağlık durumu merak edilen Neslihan Atagül, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekleriniz, iyi niyetleriniz, ziyaretleriniz, hediyeleriniz, dualarınız ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz, beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun...

Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum bu arada. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var. O yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim. Tedavim devam ediyor. Dinlendikçe daha iyi oluyorum.