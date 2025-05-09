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        Haberler Yaşam 9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı! "Alıştıkça korkum geçti"

        Neslihan, harita mühendisiyken merak sardığı kule vinç operatörlüğünü yapıyor

        Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği mezunu Neslihan Yılmaz, 9 yıllık mühendislik kariyerinin ardından kule vinç operatörü oldu. İzmir ve Manisa'daki şantiyelerde görev yapan Yılmaz, yükseklik korkusu olmayan herkesin bu işi cinsiyet ayrımı olmadan yapabileceğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 09:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:31
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        Kocaeli Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 34 yaşındaki Neslihan Yılmaz, mesleğinde 9 yıl çalıştıktan sonra kule vinç operatörlüğü eğitimi aldı. Sahada çalıştığı dönemlerde kule vinçlere ilgi duyan Yılmaz, bu ilgisini mesleğe dönüştürdü.

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        Rizeli olan ve yaklaşık 2 yıldır İzmir ile Manisa'daki çeşitli şantiyelerde kule vinç operatörü olarak görev yapan Yılmaz, inşaat sahasında görevliyken vinç operatörleriyle tanıştığını ve merak ettiği için birkaç kez kuleye çıktığını belirtti.

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        Yılmaz, "Vinçteki operatör arkadaşlar beni cesaretlendirdi. 'Yapabilirsin' dediler. Ben de araştırma yaptım, eğitim aldım, ardından gerekli sertifikayı tamamlayarak işe başladım. İnşaat sektörü erkek egemen bir sektör olduğu için görenler şaşırıyor. Sonra hoşlarına gidiyor. Bana eğlenceli geliyor" ifadelerini kullandı.

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        "ALIŞTIKÇA KORKUM GEÇTİ"

        Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden inşaatta kule vinç operatörlüğü yapan Yılmaz, yükseklik korkusu bulunmayan herkesin cinsiyet ayrımı olmadan bu işi yapabileceğine dikkati çekerek, "Vinç operatörlüğü yapmaya başladığımda biraz korku vardı ancak daha sonra alıştıkça bu korkum geçti. Sahada da çalıştığım için yukarısı bana daha konforlu geliyor. Ülkemizde kadın operatör az olsa da yurt dışında kadınların çoğunlukla yaptığı bir meslek" dedi.

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        Yılmaz, şu anda görev yaptığı şantiyede kulede ortalama 8 saat çalıştığını ve iş güvenliği kurallarına uygun şekilde görevini sürdürdüğünü söyledi.

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        #kule vinç operatörlüğü
        #vinç operatörü
        #Neslihan Yılmaz
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