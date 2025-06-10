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        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade, köpeği ile yazın tadını çıkarıyor - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade, köpeği ile yazın tadını çıkarıyor

        Yazın gelmesiyle sahiller dolup taşarken, oyuncu Nesrin Cavadzade köpeği Dolce ile deniz ve güneşin tadını çıkararak sezonun yorgunluğunu attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 19:18 Güncelleme: 10.06.2025 - 19:18
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        Köpeği ile tatilin tadını çıkardı
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        Yazın gelmesiyle birlikte sahiller ve tatil bölgeleri hareketlenirken, ekranların sevilen yüzleri de sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatil beldelerinde alıyor.

        Bu isimlerden biri de oyuncu Nesrin Cavadzade.

        Oyuncu, Dolce adını verdiği köpeğiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarırken çektiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

        Nesrin Cavadzade, o anları; "Dolce ile bir gün" notuyla sosyal medyada yayımladı.

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        #Nesrin Cavadzade
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