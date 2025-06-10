Nesrin Cavadzade, köpeği ile yazın tadını çıkarıyor

Yazın gelmesiyle birlikte sahiller ve tatil bölgeleri hareketlenirken, ekranların sevilen yüzleri de sezonun yorgunluğunu atmak için soluğu tatil beldelerinde alıyor.

Bu isimlerden biri de oyuncu Nesrin Cavadzade.

Oyuncu, Dolce adını verdiği köpeğiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkarırken çektiği keyifli anları takipçileriyle paylaştı.

Nesrin Cavadzade, o anları; "Dolce ile bir gün" notuyla sosyal medyada yayımladı.