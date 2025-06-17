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        Netanyahu'dan İranlı muhaliflere ayaklanma çağrısı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'daki muhaliflere ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 05:44 Güncelleme: 17.06.2025 - 05:44
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        Netanyahu'dan İranlı muhaliflere ayaklanma çağrısı
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        İran'daki rejim muhaliflerinin Londra merkezli Iran International televizyonuna konuşan Netanyahu, İsrail'in İran'a saldırılarının rejim değişikliği için fırsat doğurduğunu söyledi.

        AA'nın aktardığı habere göre; İran'daki rejimin günlerinin sayılı olduğunu ileri süren Netanyahu, İran'daki muhaliflerine ayaklanma çağrısı yaptı. Netanyahu, "İran yeniden büyük olabilir." diye konuştu.

        Netanyahu, İran'ın nükleer programı ve füze üretim kapasitesini yok etmek için daha yapılması gerekenler olduğunu ancak bunu tamamlayacaklarını savunarak, İran'daki rejimin "uzun süre yaşayamayacağını" savundu.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Binyamin Netanyahu
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