        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu: Esirlerin serbest bırakılmasını engelliyorsunuz | Dış Haberler

        Netanyahu: Esirlerin serbest bırakılmasını engelliyorsunuz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 18:16 Güncelleme: 17.08.2025 - 18:16
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrailli esir yakınlarının çağrısı üzerine genel greve giden halkın Gazze’ye saldırılarının uzamasına sebep olduklarını iddia etti.

        Gazze kentinin işgal kararını uygulamakta ısrarcı olduklarını vurgulayan Netanyahu, İsrailli esirlerin serbest kalması konusunda ilerleme kaydedilmesi için Gazze'nin ‘tehdit olmaktan’ çıkarılması gerektiğini ileri sürdü. Netanyahu, Gazze kentini işgal kararına karşı ve esir takası anlaşması yapılması talebiyle ülke çapında yapılan genel greve katılanları, 'esirlerin serbest bırakılmasına engel olmakla' suçladı.

