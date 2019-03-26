ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri'nde " İsrail egemenliğini" tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasıyla cesaretlenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasından, ABD'deki en etkili İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerika İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin yıllık toplantısına telekonferans yoluyla katılan Netanyahu, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün başlayan ve bu sabah erken saatlere kadar devam eden İsrail saldırılarına değinen Netanyahu, "Güçlü bir şekilde cevap verdik. Daha fazlasını yapmaya hazırız. Devletimizi ve halkımızı korumak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." dedi.

TRUMP'A 'GOLAN' TEŞEKKÜRÜ

Netanyahu konuşmasında ayrıca, "Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini" tanıyan başkanlık kararnamesini imzalamasından dolayı Trump'a teşekkür ederek, "Başkan Trump yine tarih yazdı. Bu büyük alkışı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Golan Tepeleri'nin önemine dikkati çeken Netanyahu, "Golan Tepeleri İsrail'in bir parçasıdır ve İsrail'in güvenliği ile tarihimiz için vazgeçilmez bir yerdir. Asla buradan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepelerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.