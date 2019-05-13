Netanyahu, 23 Nisan'da Golan tepelerinde bir İsrail yerleşim bölgesi kuracağını ve ABD Başkanının Golan Tepelerinin İsrail toprağı olarak tanıdığını açıklamasına jest olarak adına 'Trump' diyeceğini açıklamıştı.

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında "Golan Tepelerinde Başkan Trump'ın adını vereceğimiz bir yerleşim yeri kuracağıma söz verdim. Golan tepelerindeki bu yerleşim bölgesinin yerini bulduğumu size söylemek istiyorum. Bu süreç başladı" dedi.

Netanyahu, geçen ay yapılan seçimlerden sonra kurma aşamasında olduğu yeni hükümete bu kararı sunacağını söyledi.

İsrail 1967 yılındaki altı gün savaşlarında Suriye'nin elinde bulunan Golan Tepeleri'ni işgal etmişti. İsrail'in Golan tepelerini kontrol altında tutması ve Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olarak kabul etmesini uluslararası toplum kabul etmiyor.

ABD Başkanı Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.