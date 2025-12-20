"Netanyahu'nun saldırı seçeneklerini sunması bekleniyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisiyle görüşmek istediğini ifade etmiş, bu görüşmenin yakında gerçekleşebileceğini işaret etmişti.

Görüşmenin 29 Aralık'ta Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da gerçekleşeceği öngörülürken, ABD basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

NBC News'ün haberine göre, İsrail tarafı, İran'ın füze üretim programını genişletmesinden ötürü endişe duyarken, yeni saldırı planı seçeneklerini Trump'a sunmayı planlıyor.

Söz konusu haberde, İran'ın nükleer programını yeniden inşa etmesinin de İsrailli yetkilileri endişelendirdiği ifade edildi.

Kaynaklara göre, Netanyahu'nun görüşmede, "İran'la ilgili durumun sadece İsrail'i değil ABD çıkarlarını ve bölgeyi de etkilediğini" Trump'a iletmesi bekleniyor.

REKLAM

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.