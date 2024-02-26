Netanyahu: Saldırı gecikebilir

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'li televizyon kanalı CBS News’e İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Beyaz Saray: Refah'ta "askeri operasyon" istemiyoruz Haberi Görüntüle

"Hamas’ın 24 taburundan 18’ini yok ettiklerini" savunan Netanyahu, Refah kentine saldırı başladığında, saldırının "yoğun aşamasının aylar değil, haftalar içinde tamamlanacağını" iddia etti.

Netanyahu, Refah'a saldırı ve buradaki sivillerin tahliyesi için ordudan ikili bir plan sunmasını istediğini belirterek, "Eğer bir (esir takası mutabakatı) anlaşma yaparsak, (Refah’a saldırı) biraz gecikecek. Ama (saldırı) olacak. Anlaşma olmazsa yine yaparız. Yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, Genelkurmay Başkanı ile bugün Refah’a saldırı planını görüşeceklerini kaydetti.

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