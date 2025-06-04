Netanyahu, yolsuzluk davasındaki çapraz sorgusunda 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabını verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk kez çapraz sorguya alındığı hakkındaki yolsuzluk davasında 1788 kez "hatırlamıyorum" cevabı verdi.

ÇAPRAZ SORGUYU "BİR ŞAKA" OLARAK NİTELEDİ

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında 6 ay önce ilk kez mahkemenin karşısına çıkmasının ardından salı günü yapılan ilk çapraz sorgusunu "bir şaka" olarak niteledi.

İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer'dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

"HERKESİN ZAMAN ZAMAN HAFIZA KAYIPLARI OLUR"

Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor'a tam 1788 kez hatırlamadığı yönünde cevap verdiğini belirten Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile." ifadelerini kullanarak soruları yanıtsız bırakmasını savundu.

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NETANYAHU'NUN YOLSUZUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.