Netcad Yazılım 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep topladı. 40 milyon lot dağıtımı yapan firma, 'NETCD' bist kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. Firma halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını AR-GE yatırımları ve işletme sermayesi için kullanacak. Peki, Netcad Yazılım halka arz sonuçları açıklandı mı?