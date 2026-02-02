TOKİ 2026 kura çekimi takviminde yeni iller açıklandı: TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projelerinden biri olan TOKİ kura çekimi takvimi yayınlandı. İl il her gün kuralar canlı ve noter huzurunda çekiliyor. Kura sonucuna göre hak sahipleri belirleniyor. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak ayının son günlerinde ve Şubat başına sarkan kura takvimi netleşti. Bugünkü kura çekimi Elazığ ilimiz için yapılıyor. Peki TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, güncel ve yeni TOKİ kura çekimi takvimi 2026
TOKİ 500 bin konut kura çekimi sonuçları açıklanmaya devam ediyor. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan harita ile birlikte, kırmızı renkteki illerin kura sonuçları sorgulanmaya başladı. TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi ne zaman? 2026 TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?
TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan ve birçok ilde sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Bugün ise Giresun'da 1676 konut için kura çekimi gerçekleşecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026
Yeni haftanın takvimine göre,
2 Şubat Pazartesi Elazığ'da 3 bin 825,
Tarih: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Saat: 11:00
Yer: Fırat Üniversitesi Konferans Salonu
3 Şubat Salı Kayseri'de 7 bin 562 ve Zonguldak'ta 1872,
KAYSERİ
Tarih: 3 Şubat 2026 Salı
Saat: 11:00
Yer: Kayseri Ticaret Odası Toplantı Salonu
ZONGULDAK
Tarih: 3 Şubat 2026 Salı
Saat: 11:00
Yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Konferans Salonu
4 Şubat Çarşamba Kırşehir'de 1633 ve Düzce'de 2 bin 470,
KIRŞEHİR
Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba
Saat: 11:00
Yer: Belli değil
DÜZCE
Tarih: 4 Şubat 2026 Çarşamba
Saat: Belli değil
Yer: Belli değil
5 Şubat Perşembe Kahramanmaraş'ta 8 bin 195 ve Afyonkarahisar'da 4 bin 370,
AFYONKARAHİSAR
Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe
Saat: 11:00
Yer: Belli değil
KAHRAMANMARAŞ
Tarih: 5 Şubat 2026 Perşembe
Saat: Belli değil
Yer: Belli değil
6 Şubat Cuma Osmaniye'de 2 bin 990,
OSMANİYE
Tarih: 6 Şubat 2026 Cuma
Saat: 11:00
Yer: Milli Eğitim Müdürlüğü Kongre ve Sergi Sarayı
7 Şubat Cumartesi Yalova'da 1805 ve Kırıkkale'de 1736 konut için kura çekimi yapılacak.
YALOVA
Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi
Saat: Belli değil
Yer: Belli değil
KIRIKKALE
Tarih: 7 Şubat 2026 Cumartesi
Saat: 11:00
Yer: Nurcami Konferans Salonu
Böylece 2-8 Şubat haftasında toplam 36 bin 458 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek.
İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İstanbul, Ankara ve İzmir için kura takvimi, TOKİ tarafından henüz duyurulmadı. En yüksek konut bazlı kura çekiminin gerçekleşeceği İstanbul, Ankara ve İzmir için tarihler merak ediliyor.
Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.