Netflix'e zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi. Yeni güncellemeyle birlikte abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26'lık artış oldu. İşte güncel fiyatlar...
Giriş: 05.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:59
Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi. Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık bir artış yapıldı.
Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.
İşte yeni fiyatlar:
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