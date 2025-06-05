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        Haberler Ekonomi Teknoloji Netflix'e zam geldi: İşte yeni fiyatlar - Teknoloji Haberleri

        Netflix'e zam geldi: İşte yeni fiyatlar

        Netflix Türkiye fiyatlarına zam geldi. Yeni güncellemeyle birlikte abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26'lık artış oldu. İşte güncel fiyatlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 08:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:59
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        Netflix'e zam geldi
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        Önde gelen dijital yayın platformlarından Netflix'ten, Türkiye’deki abonelik ücretlerine bir zam kararı daha geldi. Abonelik fiyatlarına ortalama yüzde 26’lık bir artış yapıldı.

        Netflix resmi internet sitesinde fiyatlarda güncelleme yapılırken, Temel, Standart ve Premium paket fiyatları da arttı.

        İşte yeni fiyatlar:

        Plan Türü Eski Fiyat (Aylık) Yeni Fiyat (Aylık)
        Temel Plan 149,99 TL 189,99 TL
        Standart Plan 229,99 TL 289,99 TL
        Premıum plan 299,99 TL 379,99 TL
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