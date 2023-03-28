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Haberler Sağlık NEU Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? NEU Düşüklüğü Belirtileri
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NEU nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? NEU düşüklüğü belirtileri

NEU tam kan sayımı test sonuçlarında görebileceğimiz bir parametredir. Vücudun bağışıklık sisteminde kritik bir öneme sahip olan NEU normal değeri kaç olmalı? NEU belirtileri nelerdir? NEU düşüklüğü kanser belirtisi mi? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık.

NEU Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? NEU Düşüklüğü Belirtileri
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Nötrofiller (NEU), beyaz kan hücrelerinin önemli bir alt grubu olup, vücudun bağışıklık sistemi içinde etkin bir rol oynarlar ve enfeksiyonlarla savaşmada kritik öneme sahiptirler. Bu yazıda, nötrofillerin ne olduğunu, normal değerlerini, nötrofil düşüklüğünün (nötropeni) olası nedenlerini, belirtilerini ve bu durumun kanser belirtisi olup olmadığını ele alacağız. Ayrıca, nötrofil düşüklüğünün tanısı ve tedavisiyle ilgili önemli bilgileri de inceleyeceğiz.

NEU Nedir?

NEU, nötrofil olarak da bilinen beyaz kan hücrelerinin kısaltmasıdır. Nötrofiller, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan ve özellikle bakteriyel enfeksiyonlarla savaşan beyaz kan hücreleridir. Bu hücreler, vücuda giren yabancı mikroorganizmaları fagosite ederek (yutarak) yok eder ve böylece enfeksiyonun yayılmasını önler.

NEU Normal Değeri Kaç Olmalı?

Nötrofil seviyeleri, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genellikle, nötrofil sayısı, toplam beyaz kan hücre sayısının yaklaşık yüzde 50-70'ini oluşturur. Bir yetişkinde normal nötrofil seviyeleri, genellikle yüzde 40-60 arasında değişirken, çocuklarda yüzde 30-50 arasında olabilir. Nötrofil seviyeleri, bir tam kan sayımı testi ile ölçülür ve sonuçlar mutlak sayı veya yüzde olarak rapor edilebilir.

NEU Düşüklüğü Kanser Belirtisi mi?

NEU düşüklüğü, her zaman kanser belirtisi olmamakla birlikte, bazı kanser türleri ve kemoterapi gibi kanser tedavileri nötrofil seviyelerinde düşüşe neden olabilir. Nötrofil düşüklüğü, diğer bağışıklık sistemini etkileyen hastalıklar ve durumlar, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlarla da ilişkilendirilebilir. Herhangi bir nötrofil düşüklüğü durumunda, altta yatan nedenin teşhis edilmesi ve uygun tedavinin uygulanması önemlidir.

NEU Düşüklüğü

NEU düşüklüğü, nötrofil sayısının normalden düşük olduğu durumdur. Bu durum, nötropeni olarak adlandırılır ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına, dolayısıyla enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmesine neden olabilir. Nötropeni, hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üç dereceye ayrılabilir ve derecesine bağlı olarak enfeksiyon riski artar.

NEU Düşüklüğü Belirtileri

NEU düşüklüğü belirtileri, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, düşük nötrofil seviyeleri olan kişilerin enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olduklarından, sık enfeksiyon, ateş, ağız yaraları, boğaz ağrısı, öksürük ve solunum problemleri gibi enfeksiyon belirtileri yaşayabilirler. Ayrıca, yaraların daha yavaş iyileşmesi, halsizlik ve enerji eksikliği gibi belirtiler de gözlemlenebilir. Nötrofil düşüklüğü olan kişilerin enfeksiyonlara daha yatkın olduğundan, bu belirtilerin herhangi biri ciddiye alınmalı ve bir doktora başvurulmalıdır.

NEU Düşüklüğü Neden Olur?
NEU düşüklüğünün nedenleri çeşitlidir ve genellikle altta yatan sağlık durumları, ilaç kullanımı ve yaşam tarzı faktörleri ile bağlantılıdır. Nötropeniye neden olan durumlar şunları içerebilir:

  • Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi kanser tedavileri
  • Kemik iliği hastalıkları ve bozuklukları
  • Otoimmün hastalıklar
  • Böbrek hastalıkları ve karaciğer hastalıkları
  • İlaçlar, özellikle bazı antibiyotikler, antiviral ilaçlar ve immünsupresif ilaçlar
  • Kronik enfeksiyonlar ve virüsler
  • Beslenme eksiklikleri, özellikle B12 vitamini, folik asit ve demir eksikliği

NEU Düşüklüğü Ne Demek?

NEU düşüklüğü, bağışıklık sistemi içinde önemli bir rol oynayan nötrofil adlı beyaz kan hücrelerinin seviyesinin normalden düşük olduğunu gösterir. Bu durum, vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha savunmasız hale geldiğine işaret edebilir ve altta yatan nedenin teşhis edilmesi önemlidir. NEU düşüklüğü tespit edildiğinde, doktorunuz daha fazla test ve değerlendirme yaparak durumun nedenini ve en uygun tedavi seçeneklerini belirleyecektir. Bu tedaviler, altta yatan nedenlere ve düşüklüğün şiddetine bağlı olarak değişir ve genellikle enfeksiyonların önlenmesi ve kontrol altına alınması, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemleri içerir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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