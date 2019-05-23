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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nevin Yıldırım kimdir? Nevin Yıldırım kaç yıl hapis cezası aldı?

Nevin Yıldırım kimdir soruları merak konusu oldu. Türkiye'nin gündemine "Kesik baş cinayeti" ile gelen Nevin Yıldırım hakkında karar verildi. Peki, Nevin Yıldırım kaç yıl hapis cezası aldı? İşte Nevin Yıldırım hakkında bilgiler...

Nevin Yıldırım

Nevin Yıldırım vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2012 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından verildi.

NEVİN YILDIRIM KİMDİR?

Yalvaç ilçesine bağlı Koruyaka köyünde Nevin Yıldırım, 28 Ağustos 2012'de kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider'i av tüfeği ile öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atmıştı.

Aynı gün gözaltına alınan Yıldırım, ertesi gün Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Olay günü Gider'den 6 aylık hamile olan Yıldırım, 17 Kasım'da bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

Yıldırım, 25 Ocak 2015'te yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyiz üzerine Yargıtay, sanık Yıldırım hakkındaki kararı, "olayı gerçekleştirirken başkalarının da yardım etmiş olabileceği" gerekçesiyle usul yönünden bozmuştu.

Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan ve cinayeti tek başına işlediğini ifade eden Nevin Yıldırım'a, Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesince müebbet hapis verilmişti. Bu karara karşı yapılan temyiz üzerine de dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gelmişti.

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