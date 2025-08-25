Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavi altına alınan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi
Giriş: 25.08.2025 - 22:03 Güncelleme: 25.08.2025 - 22:03
Sarıhıdır köyünde dün girdikleri Kızılırmak Nehri'nde boğulma tehlikesi atlatan ve vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan 3 kişiden E.Y. tedavi gördüğü Nevşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.Y'nin cenazesi morga kaldırıldı.
