Nevşehir'de işçi servisi devrildi: 5 yaralı
Nevşehir'de işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan U.B. yönetimindeki servis minibüsü, Acıgöl-Nevşehir kara yolu Karacaören köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.