40 yaşındaki öğretmen koronaya yenildi

DHA

Nevşehir'de, Türkçe öğretmeni 40 yaşındaki Caner Erdoğan, koronavirüsten öldü.

Hacı Lütfi Pamukçu Ortaokulu'nda görev yapan evli ve 2 çocuk babası Caner Erdoğan, yaklaşık bir ay önce yüksek ateş ve eklem ağrısı şikâyetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Erdoğan, evinde karantina altına alındı.

Geçen süreçte durumu kötüleşen Erdoğan, 19 Mart'ta hastanede tedavi altına alındı. Caner Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!