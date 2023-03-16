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Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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AA

M.Ş. yönetimindeki otomobil, Kırşehir-Kayseri kara yolu Topaklı köyü mevkisinde, önce aynı yönde seyreden H.C. idaresindeki otomobile, ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak karşı şeride geçen araç da Y.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü M.Ş. ile beraberindeki A.Ö. yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler H.C. ve Y.A, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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