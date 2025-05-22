Nevşehir'de olay Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde yaşandı. İddiaya göre göre Nazmiye Y. (72), merdivenden inerken dengesini kaybederek düştü.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre olayı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı kadın Acıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Nazmiye Y.; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.