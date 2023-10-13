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        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi taburcu edildi

        NEVŞEHİR'de,tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 14:12 Güncelleme: 13.10.2023 - 14:15
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        Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi taburcu edildi
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        NEVŞEHİR'de,tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 14 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Hacıbektaş ilçesi Kırşehir-Kayseri kara yolunda meydana geldi. V.S. yönetimindeki 65 BB 876 plakalı tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile R.Ş. yönetimindeki 06 FC 7208 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki iş yerinin duvarına, minibüs ise refüje çarptı. Kazada, araç sürücüleri ve 12 tarım işçisi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Hastanelerdeki 14 yaralı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İfadesi alınan sürücüler ise serbest bırakıldı.

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