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        JAKEM'in eğitimli köpeği 'Nefes'in gösterisi ilgiyle izlendi

        NEVŞEHİR´de,Türkiye Cumhuriyeti´nin 100´üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM), eğitimli köpeği 'Nefes'in' görevliler eşliğindeki gösterileri ilgiyle izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 13:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 13:10
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        JAKEM'in eğitimli köpeği 'Nefes'in gösterisi ilgiyle izlendi
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        NEVŞEHİR´de,Türkiye Cumhuriyeti´nin 100´üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nin (JAKEM), eğitimli köpeği 'Nefes'in' görevliler eşliğindeki gösterileri ilgiyle izlendi.

        Cumhuriyetin 100´üncü yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kompleksi'nde düzenlenen törene, Vali Ali Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, JAKEM köpeği 'Nefes'in' Astsubay Çavuş Emre Varlı eşliğinde yaptığı gösteri, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. 'Nefes', ileri itaat çalışması, eğitmeni ile kalp masajı, ölü taklidi, mekik ve şınav çalışması sergiledi.

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