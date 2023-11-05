Bakan Tekin, 2023 Liberal Düşünce Kongresi'ne katıldı

MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 2023 Liberal Düşünce Kongresi'ne katıldı.

Ürgüp'te Liberal Düşünce Topluluğu tarafından, 2023 Liberal Düşünce Kongresi düzenlendi. Kongreye, 2'nci gününde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı. Gazetecilere fotoğraf verilmesinin ardından toplantı, basına kapalı olarak yapıldı.

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