Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da ATV'ler ile Filistin'e destek konvoyu

        TÜRKİYE'ninönemliturizm merkezlerinden Kapadokya'da STK üyeleri, ATV'ler ile konvoy oluşturup, Filistin'e destek verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da ATV'ler ile Filistin'e destek konvoyu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'ninönemliturizm merkezlerinden Kapadokya'da STK üyeleri, ATV'ler ile konvoy oluşturup, Filistin'e destek verdi.

        Kapadokya'da bir araya gelen STK üyeleri, kiraladıkları ATV'ler ile Filistin'e destek konvoyu düzenledi. ATV ile peribacalarının olduğu bölgeden yola çıkanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı. Etkinlik, Göreme beldesinde son buldu. Burada açıklama yapan Nevşehir İHH Arama Kurtarma Birimi Sorumlusu Oğuz Süleyman Albayrak bir açıklama yaptı. Albayrak, "Siyonist ve terörist İsrail'in Filistin'de 65 yıldır yaptığı baskıya, işgale ve katliamlara tüm dünya şahit olmuştur. Dünya genelinde vicdan sahibi herkes şimdiye kadar görülmemiş katılımlar ile liderlerini harekete geçirmeye zorluyor. Bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Herkesi bulundukları şehirlerdeki programlara katılmaya davet ediyoruz. Gazze'ye selam olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maganda damat tutuklandı!
        Maganda damat tutuklandı!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Bahçesindeki kayayı patlatmak isterken eli koptu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Megakent yağmura teslim!
        Megakent yağmura teslim!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        Eski karısını boğazını keserek öldürdü!
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        "Sokak kavgası mı, futbol maçı mı?"
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Yollar göle döndü... Marmara'da sağanak etkili oluyor!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        Hakan Çalhanoğlu tarihe geçti!
        İngiltere'de kabinede şok!
        İngiltere'de kabinede şok!
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Zaynutdinov'un pozisyonunun hakem yorumları
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Kötü anılarınızı unutmaya yardım eden terapi
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        Hattuşa'nın eşsiz keşfi!
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        "Fenerbahçe mutlu olmalı"
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kangal'larla ilgili 'kan bağı' uyarısı!
        Kırmızı kart tartışması!
        Kırmızı kart tartışması!
        "Tecrübe başka bir şey"
        "Tecrübe başka bir şey"
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Enflasyona yarım puanlık sürpriz
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Filistin'e destek veren Thunberg'in sözü kesildi
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Direksiyona 'Fransız' yorumu!
        Borçlanma primine dikkat!
        Borçlanma primine dikkat!

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da arazi araçlarıyla Filistin'e destek turu düzenlendi
        Kapadokya'da arazi araçlarıyla Filistin'e destek turu düzenlendi
        Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı
        Nevşehir'de çeşitli suçlardan aranan 3 zanlı yakalandı
        Ata mirası mağara evi "geçmişe yolculuk" için ziyarete açtı
        Ata mirası mağara evi "geçmişe yolculuk" için ziyarete açtı
        Nevşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Nevşehir Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
        Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Nevşehir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları
        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'e tepki pankartıyla uçtu
        Kapadokya'da sıcak hava balonu İsrail'e tepki pankartıyla uçtu