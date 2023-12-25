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        POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

        NEVŞEHİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 01:40 Güncelleme: 25.12.2023 - 01:40
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        POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI
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        NEVŞEHİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.30 sıralarında Milli irade Caddesi Hasan Emmi Türbesi Kavşağı'nda meydana geldi. Osmanlı Caddesi'nde polis ekipleri Oğuzhan G. yönetimindeki 06 ZZN 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bir süre takip edilen otomobil, Hasan Emmi Türbesi Kavşağı'na geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje sonrasında trafik ışıklarına çarparak takla attı. Kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Diğer yandan otomobilin koltuğunda içki şişeleri görülürken, otomobil sürücüsünün 0.44 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü:

        -Kazada yaralanan yolcuya sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

        -Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

        -Ambulanstaki yaralılardan genel görüntü

        -Otomobil sürücüsünün sorulara verdiği yanıt

        -Kaza yapan otomobilden genel görüntü

        -Kaza yapan otomobilde içki şişesinden genel görüntü

        -Kaza yerinde oluşan kalabalıktan genel görüntü

        -Olay yerinden genel ve detay görüntü

        DHA-Gündem - Türkiye-Nevşehir - Ahmet KORKMAZER

        2023-12-25 01:40:06

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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