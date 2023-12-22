İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Nevşehir'de partililerle buluştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimler öncesi, partilerinin kurulduğu günkü heyecan, şevk ve iradeyle yeni bir yolculuğa başladıklarını söyledi.

Akşener, partisinin bir düğün salonunda düzenlenen Nevşehir Teşkilat Buluşması ve Aday Tanıtımı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş ilçesine gelişinin 104'üncü yıl dönümünde Nevşehir'de bulunmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Akşener, Türkiye'nin tüm şehirlerinde kendi adaylarının yerel seçimleri kazanabilmesi için iyi belediyecilik uygulaması ile 2028 genel seçimlerinde Türkiye'yi yönetme iddiası kapsamında yeniden yollara düştüklerini kaydetti.

Partilerini 25 Ekim 2017'de kurduklarında Türkiye'de gergin bir siyasi atmosfer olduğunu kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye'de iki yumruk arasında sıkıştırılmış bir siyasi atmosfer vardı. O siyasi atmosferde değerlerimiz üzerinden o kadar derin bir kavga vardı ki bu kavga siyasetçilerin işine geliyordu. Seçmenimizin, milletimizin hiçbir derdinin konuşulmadığı ve seçmenin velinimet sayılmadığı bir siyasi atmosferi yıkmak, o siyasi atmosferden milletimizi velinimet ve patron yapmak üzere bir yolculuğa çıktık. Bugün o yolculuğun 7 sene sonra bir başka safhasındayız. Kurulduğumuz günkü heyecan, şevk, direnç ve iradeyle yeni bir yolculuğa başlamış durumdayız. Biz bu ülkeyi canından, istikbalinden ve geleceğinden çok sevenleriz. Bu ülkenin her bir ferdi bu ülkeyi, bu milleti canından çok sevmektedir. Biz de onların içinden birileriyiz. Biz bu ülke için büyüklerimizin yaptığı gibi bu ülkenin kadim bir uygarlık olarak ilelebet yaşayabilmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirenleriz."

Türkiye'nin dünyaya mahkum olduğunu öne süren Akşener, dış politikayı eleştirdi.

İki farklı ülkenin büyükelçilerinden tehdit aldığını ifade eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin gri listede olduğu ve Gazze'de çocuklar, kadınlar öldürülürken, Gazze'de soykırım uygulanırken, katil Netanyahu canı istediği gibi davranırken, para istemek zorunda kaldığımız için katil Netanyahu'yu destekleyen hiçbir ülkeye posta koyamadığımız alengirli bir dış politikayla karşı karşıyayız. Katil Netanyahu dediğim için İsrail Büyükelçisi beni tehdit etti ama bu ilk değil. Uygur Türkleriyle ilgili de orada yapılanların ne kadar çirkin bir soykırım olduğunu, kampların kurulduğunu, o kamplardaki çocukların bir Çinli gibi yetiştirilmek üzere alındığını, dininden, aidiyetinden koparıldığını, erkeklerin hapse alındığı bir ortamda bütün kadınların bulunduğu evlere Çinli erkeklerin konulduğu Doğu Türkistan'ı dillendirdiğim için açık bir şekilde Çin Büyükelçisi de beni tehdit etti. Yani haksızlığın karşısında sizlerin desteği ile duran, grubu olan, milletin yüzde 10'luk teveccühüne mazhar olmuş bir siyasi partinin kadın genel başkanını iki katil devletin büyükelçileri rahat bir biçimde tehdit edebiliyorsa bizim dış politikamız iflas etmiş demektir."

Asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekleyenlerin, asgari ücretle geçinmesinin mümkün olmadığını belirten Akşener, şunları söyledi:

"Dört kişilik bir aileyi asgari ücretle geçindirmeniz mümkün değil. Hele kiradaysanız hiç mümkün değil. Gıda fiyatlarının son derece artmış olmasının getirdiği bir sonuçla evlerde artık yemek iki öğüne düşmüşken, hele büyük şehirlerde bu iki öğünden de azken, çocuklarımız aç ve gelişme zorluğu çekerken, büyük şehirlerde evlatlarımızda bodurlaşma başlamışken biz bunları konuşmak yerine başka işlerle meşgulsek millet bu işten çırak çıkmış demektir. Biz ısrarla ve inatla sizin dertlerinizi, sizin problemlerinizi Meclis'te dile getirmeye, kanun teklifi vermeye, gerekirse araştırma önergesi, soru önergesi gibi o konuya dikkat çekmeye kararlıyız. Emekli maaşlarının en düşüğünün asgari ücretle eş değer olması gerektiğini söyleyen ben ve benim partimin milletvekilleri, il başkanları, belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleriydi. İki yıl esnafımızı gezdik. Türkiye'de alım gücünün hızla düştüğünü ve kadınların akşam ne pişireceğinin derdini yaşadığını gündeme getirmeye çalıştık. Bazı konularda başarılı olduk. Bunu yapmaya devam edeceğiz."

Akşener'in, konuşmasının ardından partisinin Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak takdim ettiği Rasim Arı ise seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı.

Konuşmalardan sonra toplantı, basına kapalı devam etti.