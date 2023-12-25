Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı aracın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 06 ZZN 06 plakalı aracı kullanan O.G, Osmanlı Caddesi'nde uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaşanan kovalamacada O.G'nin kullandığı araç Milli İrade Caddesi'ndeki Hasan Emmi Kavşağı'nda refüje çarpıp devrildi.

Sürücü O.G. ile araçtaki iki kişi yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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