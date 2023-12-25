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        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı

        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı aracın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 00:56 Güncelleme: 25.12.2023 - 00:58
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        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
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        Nevşehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı aracın refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, 06 ZZN 06 plakalı aracı kullanan O.G, Osmanlı Caddesi'nde uygulama yapan polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

        Yaşanan kovalamacada O.G'nin kullandığı araç Milli İrade Caddesi'ndeki Hasan Emmi Kavşağı'nda refüje çarpıp devrildi.

        Sürücü O.G. ile araçtaki iki kişi yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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