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        Nevşehir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

        NEVŞEHİR'de otomobil, aynı yönde seyir halindeki  traktöre arkadan çarptı; kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 21.01.2024 - 21:00
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        Nevşehir'de otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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        NEVŞEHİR'de otomobil, aynı yönde seyir halindeki  traktöre arkadan çarptı; kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Ürgüp-Nevşehir karayolu Saklı Bahçe mevkisinde meydana geldi. Ahmet Ö. yönetimindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki plakası henüz öğrenilemeyen Y.E. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Kaza sonrası traktörün römorku devrilirken, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Semra Ö. ile traktör sürücüsü Y.E. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ise kazada herhangi bir zarar görmedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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