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        Nevşehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:55 Güncelleme: 21.01.2024 - 20:02
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        Nevşehir'de traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de traktör ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        A.Ö. idaresindeki 50 ADT 282 plakalı otomobil, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Saklı Bahçe mevkisinde, aynı yönde seyreden plakası alınamayan Y.E. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle traktöre bağlı römork devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Y.E. ile otomobildeki S.Ö. adlı kadın ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, römork ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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