Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GF 6534 plakalı otomobil, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde S.Ö. yönetimindeki 50 UD 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, H.H.Y. (17) hayatını kaybetti, sürücü S.Ö, S.U. ile M.T. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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