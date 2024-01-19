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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 02:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 02:51
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GF 6534 plakalı otomobil, Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesinde S.Ö. yönetimindeki 50 UD 848 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarına devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, H.H.Y. (17) hayatını kaybetti, sürücü S.Ö, S.U. ile M.T. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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