11 ilde sahte internet sitesi üzerinden dolandırıcılık soruşturmasına 7 tutuklama

NEVŞEHİR merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, sahte internet sitesi üzerinden ilan vererek 350'den fazla kişiyi 3 milyon TL dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Nevşehir’de yaşayan Emrah A., elektrikli bisiklet almak için internet sitesindeki ilanları araştırdı. Değeri 20 bin TL dolayında olan elektrikli bisikletin bir internet sitesinde 5 bin 250 TL’ye satış ilanını gören Emrah A., satın almak için ödemeyi gerçekleştirdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Emrah A., polise başvurdu. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sonucu, 34 kişinin, bazı alışveriş sitelerinin sahtesinin yaparak insanları dolandırdığı tespit edildi. 350'den fazla kişinin toplamda 3 milyon TL dolandırıldığını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için Nevşehir merkez olmak üzere İzmir, Iğdır, Van, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Kocaeli, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’daki adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.