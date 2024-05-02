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        Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

        PENÇE Kilit Harekat Bölgesi'nde üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:30
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        Şehit uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
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        PENÇE Kilit Harekat Bölgesi'nde üzerine yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş (27), memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş’ın cenazesi, memleketi Nevşehir'e getirildi. Şehit Toktaş için merkeze bağlı Boğazköy'de cenaze töreni düzenlendi. Köy meydanındaki törene Vali Ali Fidan, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, MHP Grup Başkanvekili ve MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, siyasi partilerin il başkanları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, şehidin ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Sait Toktaş’ın babasının daha önce vefat ettiği belirtilirken, cenazede annesi Nevriye Toktaş ile kızı kardeşi Hacer Alan gözyaşı döktü. Şehit Toktaş'ın cenazesi, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel’in kıldırdığı namazın ardından Boğazköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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