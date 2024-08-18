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        Özgür Özel: Türkiye, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir (2)

        PROGRAMDATUNCER BAKIRHAN, ERKAN BAŞ, KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EKREM İMAMOĞLU KONUŞTUNevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 61'inci Ulusal, 35'inci Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 00:28 Güncelleme: 18.08.2024 - 00:30
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        Özgür Özel: Türkiye, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir (2)
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        PROGRAMDATUNCER BAKIRHAN, ERKAN BAŞ, KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EKREM İMAMOĞLU KONUŞTU

        Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 61'inci Ulusal, 35'inci Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bakın Türkiye'de ikili hukuk, Kürtlere ve Alevi canlara uygulanıyor. Dergahın içerisinde hem bir cami hem cemevi var. Cami ibadete açık ama cemevi kapalı. İşte bizler bu ikili hukuka itiraz etmediğimiz müddetçe, bu ikili hukuku reddetmediğiniz müddetçe camiler açık, cemevleri kapalı kalacaktır. Tam da bugün savaşların, çatışmaların, inkar ve asimilasyon politikalarının sürdüğü bu coğrafyada, ülkemizde Hacı Bektaş-ı Veli fikriyatını yaşatma, büyütme, ona sahip çıkma günlerinin içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hacı Bektaş Veli Dergahı gerçek sahiplerine iade edilmelidir. Alevi yurttaşlara iade edilmelidir. Hacı Bektaş Veli Dergahı içerisindeki cemevi açılmalıdır" diye konuştu. 

        'CEZAEVİNDEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'LA, FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN SELAMLARINI GETİRDİM'

        DEM Parti olarak, cemevlerinin bir an önce yasal statüye kavuşturulması için mücadele edeceklerini aktaran Bakırhan, "Alevi çocuklarını asimle eden, zorla zorunlu din dersleriyle başka bir inancı onlara dayatan bu anlayış karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Alevilerin ısrarla, yıllardır mücadelesini vermiş oldukları eşit yurttaşlık hakkının gerçekleşmesi için DEM Parti olarak toplumun her alanında, her sahasında siz değerli Alevi canlarla birlikte mücadele etmeye varız. En sonda ÇEDES adı altında Alevi çocuklarını asimile etmeye çalışan bu anlayışı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Alevi çocuklarına imamlar dağıtan başka bir inancı dayatan, onları asimile eden, bu anlayışın bir an önce okullardan kaldırılarak Alevi çocuklarının kendi inançlarını öğrenebilecekleri bir müfredat yaratılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikteydim. Ama buraya gelmeden önce sizlere bir selam iletildi. Bu ülkenin yiğit gençleri, yiğit insanları, bu rant düzenini kabul etmeyen, onun karşısında direnenler cezaevlerindedir. Ben de sizlere cezaevinden Selahattin Demirtaş'la, Figen Yüksekdağ'ın selamlarını, sevgilerini, saygılarını getirdim. Onlar içeride ama yürekleri bugün burada Hacı Bektaş Veli'de" dedi.

        ERKAN BAŞ: CEMEVLERİ ALEVİLERİN İBADETHANESİDİR

        Programda konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise "Sevgili canlar, değerli dostlar. Ben de hepinizi hem şahsım hem TİP adına hem de Silivri zindanlarında esir tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Alevileri bakanlık eliyle, iktidar gücüyle bölmeye, parçalamaya, suni gündemler yaratmaya çalışanlara söylüyoruz. Cemevlerini olduğundan farklı göstermeye çalışanlara Hacı Bektaş'tan da bir yanıt vermemiz gerekiyor. Cemevleri, Alevilerin ibadethanesidir. Bunu er ya da geç kabul edeceksiniz. İstemeseniz de inkar da etseniz, yok da saysanız sonunda kabul edeceksiniz. Bu yobazların iktidarının, çocuklarımızın elinden laik, çağdaş, bilimsel, parasız eğitimi almasını, çocuklarımızın eğitim hakkına ulaşmasını gasbetmesini kabul etmiyoruz. Bu bağnaz, yobaz eğitim anlayışına karşı hiçbir dinin, mezhebin, propagandasının yapılmadığı her yurttaş için eşit, parasız bilimsel eğitim mücadelesini, laik eğitim mücadelesini yükseltiyoruz" diye konuştu.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU: CELLATLARLA ÇOCUKLAR AYNI DÜNYADA YAŞAMAMALI

        CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Cellatlarla çocuklar aynı dünyada yaşamamalı. Analar ağlamamalı. Emek bölüşülmeli. Babalar da gülebilmeli. Ayrı gayrı olmamalı. İnsan üstün olacaksa, kadın erkekten üstün olmalı. İnsan ayrılacaksa  Alevi, Sünni, Türk, Kürt, siyah- beyaz değil, iyi ve kötü olarak ayrılmalı. 'Özünü bilirsen özünden kurtulursun' der Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli. O da biliyor ki okunacak en büyük kitap insandır aslında. Ona göre insanlar ya arınacak birlik olacak ya da arınmadan sağılıp gidecekler. Evet biz arınacağız. Kötülükten arınacağız. Evet biz arınacağız. İhanetten arınacağız. Evet biz arınacağız. İncitenlerden arınacağız. Evet biz arınacağız. Menfaatperestlerden arınacağız. Arındıkça azalmayacağız, arındıkça çoğalacağız. Arındıkça kardeşlik bağlarımız sımsıkı birbirimizi tutan ellerimiz güçlenecek. Arındıkça büyüyeceğiz. Arındıkça önce insan, sonra çağ, çığır açan toplum olacağız. Bu bizim Hünkar Hacı Bektaş'a sözümüzdür. Bu bizim Hünkar Hacı Bektaş'a namus borcumuzdur. Arınmalıyız, ayağa kalkmalıyız ve haykırmalıyız. Hep birlikte daha ileriye" ifadelerini kullandı.

        EKREM İMAMOĞLU: HACI BEKTAŞ'A ÇOK ÖZENLİ HİZMETLER SUNDUK

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "12- 13 yıl önce buraya geldiğim ilk andan itibaren, üzüntüyle izlediğim buradaki çevre koşullarının ve ortamın iyileşmesi konusunda o günden bu güne görev aldığımız her ortamda ayrı bir gayret içerisinde olmaya özenli davranmaya çaba gösterdik. Hem önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem şimdiki çok değerli Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte ve bütün çalışma arkadaşlarımla birlikte Hacı Bektaş'a çok özenli hizmetler sunduk. Sizlere söz veriyoruz. Sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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