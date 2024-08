Özgür Özel: Türkiye, Alevilere eşit vatandaşlık haklarını vermemiştir (2)

PROGRAMDATUNCER BAKIRHAN, ERKAN BAŞ, KEMAL KILIÇDAROĞLU VE EKREM İMAMOĞLU KONUŞTU

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 61'inci Ulusal, 35'inci Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nde Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklamalarda bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bakın Türkiye'de ikili hukuk, Kürtlere ve Alevi canlara uygulanıyor. Dergahın içerisinde hem bir cami hem cemevi var. Cami ibadete açık ama cemevi kapalı. İşte bizler bu ikili hukuka itiraz etmediğimiz müddetçe, bu ikili hukuku reddetmediğiniz müddetçe camiler açık, cemevleri kapalı kalacaktır. Tam da bugün savaşların, çatışmaların, inkar ve asimilasyon politikalarının sürdüğü bu coğrafyada, ülkemizde Hacı Bektaş-ı Veli fikriyatını yaşatma, büyütme, ona sahip çıkma günlerinin içerisinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Hacı Bektaş Veli Dergahı gerçek sahiplerine iade edilmelidir. Alevi yurttaşlara iade edilmelidir. Hacı Bektaş Veli Dergahı içerisindeki cemevi açılmalıdır" diye konuştu.

'CEZAEVİNDEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ'LA, FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN SELAMLARINI GETİRDİM'

DEM Parti olarak, cemevlerinin bir an önce yasal statüye kavuşturulması için mücadele edeceklerini aktaran Bakırhan, "Alevi çocuklarını asimle eden, zorla zorunlu din dersleriyle başka bir inancı onlara dayatan bu anlayış karşısında mücadele etmeye devam edeceğiz. Alevilerin ısrarla, yıllardır mücadelesini vermiş oldukları eşit yurttaşlık hakkının gerçekleşmesi için DEM Parti olarak toplumun her alanında, her sahasında siz değerli Alevi canlarla birlikte mücadele etmeye varız. En sonda ÇEDES adı altında Alevi çocuklarını asimile etmeye çalışan bu anlayışı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Alevi çocuklarına imamlar dağıtan başka bir inancı dayatan, onları asimile eden, bu anlayışın bir an önce okullardan kaldırılarak Alevi çocuklarının kendi inançlarını öğrenebilecekleri bir müfredat yaratılması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikteydim. Ama buraya gelmeden önce sizlere bir selam iletildi. Bu ülkenin yiğit gençleri, yiğit insanları, bu rant düzenini kabul etmeyen, onun karşısında direnenler cezaevlerindedir. Ben de sizlere cezaevinden Selahattin Demirtaş'la, Figen Yüksekdağ'ın selamlarını, sevgilerini, saygılarını getirdim. Onlar içeride ama yürekleri bugün burada Hacı Bektaş Veli'de" dedi.