Nevşehir'de otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü

Kaza, gece saatlerinde Ürgüp ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Mahmut Y. idaresindeki 35 DD 3406 plakalı TIR ile Fatih Babaoğlu yönetimindeki 50 BE 050 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Babaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Babaoğlu'nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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